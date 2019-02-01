В Клинцах «скорая» не смогла подъехать к дому из-за «барханов»
Жительница Клинцов пожаловалась в соцсетях на управляющую компанию, которая не чистит дороги от снега, из-за чего на подъездах к зданиям образуются «барханы».
Кристина Старовойтова объяснила, что из-за снежной каши и сугробов к дому не добраться.
«Сегодня видела, как в нашем дворе скорая помощь пробиралась через эти «барханы» к подъезду, это нормально? Причём это центр города! Куда смотрит управляющая компания?» - спросила Кристина.
Пользователи сети согласились с автором и добавили, что в центре города дороги хуже, чем в частном секторе.
А вот Елена Сидорова в такой ситуации посоветовала не жаловаться в соцсети, а самим взять лопаты в руки и чистить; в свою очередь, Виктор Клепиков спросил, мол, зачем же люди платят деньги, если услуга не выполнена.
«Так не платите. Можно всем домом бойкот им устроить (правда, из всего дома, как обычно, не заплатите вы и ещё один болеющий за идею, остальные сольются). Терпилы всегда терпят. А у нас 99% такого населения. Высказывать свое недовольство могут только у экрана телевизора и монитора компьютера», - добавил Андрей Лелетко.
«Ребята, звоните в местные ЖКХ и пугайте их Брянском и Москвой. Я второй год так делаю, и после звонка в течение часа дороги чистят», - посоветовала Алена Черненок.
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