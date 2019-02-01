В Брянске на улице Вокзальной появился опасный дом
Жители дома №4 по улице Вокзальной города Брянска живут с 31 января, как на пороховой бочке – в любой момент может обвалиться провод, который питает электроэнергией все здание.
Автор поста Юлия Егорова объяснила, обрыв может произойти из-за железок, которые висят на кабеле. Куда только, добавила женщина, не звонила по поводу этой проблемы, в какие инстанции не обращалась, а воз и ныне там.
«Приезжали все: аварийка, электросети, даже пожарная служба, все посмотрят, пофотографируют и уезжают! Железки висят на электропроводе, который питает весь наш дом! А если он оборвется. В пятницу звонила в УК, они обещали приехать с вышкой и все убрать, но не вышки ни кого-либо другого мы не увидели! Из подъезда выбегаем! Посоветуйте, куда обратиться, чтобы хоть кто-то начал работать с нашей проблемой», - поделилась дама.
Александра Королева порекомендовала жителям обратиться к губернатору области.
«Телефон для справок: (4832) 74-21-40.Приемная губернатора Богомаза Александра Васильевича там вам быстрее подскажут к кому обратиться, или напишите в интернет-приемную и посмотрите, как кому-то прилетит за халатность на рабочих местах», - сообщила Королева.
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