В Брянске на улице Вокзальной появился опасный дом

Жители дома №4 по улице Вокзальной города Брянска живут с 31 января, как на пороховой бочке – в любой момент может обвалиться провод, который питает электроэнергией все здание.

Автор поста Юлия Егорова объяснила, обрыв может произойти из-за железок, которые висят на кабеле. Куда только, добавила женщина, не звонила по поводу этой проблемы, в какие инстанции не обращалась, а воз и ныне там.

«Приезжали все: аварийка, электросети, даже пожарная служба, все посмотрят, пофотографируют и уезжают! Железки висят на электропроводе, который питает весь наш дом! А если он оборвется. В пятницу звонила в УК, они обещали приехать с вышкой и все убрать, но не вышки ни кого-либо другого мы не увидели! Из подъезда выбегаем! Посоветуйте, куда обратиться, чтобы хоть кто-то начал работать с нашей проблемой», - поделилась дама.

Александра Королева порекомендовала жителям обратиться к губернатору области.

«Телефон для справок: (4832) 74-21-40.Приемная губернатора Богомаза Александра Васильевича там вам быстрее подскажут к кому обратиться, или напишите в интернет-приемную и посмотрите, как кому-то прилетит за халатность на рабочих местах», - сообщила Королева.



