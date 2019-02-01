В Брянске на проспекте Станке Димитрова появился «спасательный» ящик
Участок тротуара по проспекту Станке Димитрова недалеко от поворота на 2-ю Почепскую стал опасен для пешеходов: в любой момент они могут либо утонуть в луже, либо поймать кусок кирпича или сосульку со старого здания.
Фото и видео опасного места опубликовала в сети очевидец Анна Кондратьева.
«Прохожие рискуют ежесекундно поймать головой кусок кирпича от ветхих домов, шмат штукатурки или сосульку, увязнуть по щиколотку в непроходимых лужах и быть с ног до головы облитыми из лужи с проезжей части, или пробираться через сугробы по колено на гололедной подложке», - объяснила Анна и добавила, что другой дороги на улицу Красноармейскую нет.
Но это еще не все прелести проспекта. Недавно в лужу около старого здания, запечатленного на фото, бросили «спасательный» деревянный ящик. Очевидец рассказала, он здесь появился сразу после обращения в связи с проблемой в онлайн-приемную.
«После обращения в онлайн приемную моментально положили в лужу деревянный ящик! Ящик захлебнулся», - поделилась Кондратьева.
«Типа, ящик лежит, и вы терпите. В чем прикол? Или нужно его на голову одевать, когда под крышами домов проходишь?» - спросил в недоумении Иван Абашин.
«Садись в ящик и греби», - пошутил Алексей Кащеев.
«Нанотехнологии, роботы, полеты в космос, почему так смешно и грустно одновременно», - прокомментировал Александр Сергеевич.
По словам еще одних пользователей, из ситуации есть лишь один выход, необходимо снести эти старые дома, поскольку иначе проблема будет продолжаться.
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