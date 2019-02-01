В Брянске недалеко от цирка ходит девочка-беспризорник

4 февраля в соцсетях опубликовали фотографию, на которой запечатлена около одного из отделений «Сбербанка» города Брянск девочка – беспризорник.

По словам анонимного автора снимка, ребенка-попрошайку также можно встретить практически каждый день в районе цирка.

«Чей ребёнок ходит и просит деньги возле Сбербанка на цирке? Просит по сто рублей. До чего довели», - поделился очевидец.

Пользователи соцсетей посоветовали автору вызвать полицию, чтобы она нашла родителей девочки.

«Аноним, в полицию позвонили хоть? А то найдутся «любители», подберут девочку занедорого», - прокомментировала Анна Терехова.