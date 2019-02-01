В Брянске на проспекте Ленина магазин остался без вывески

4 февраля обрушение сосулек в Брянске коснулось и проспекта Ленина, так с крыши одной из пятиэтажек на вывеску магазина упала огромная глыба льда.

Инцидент случился с около шести утра на повороте на улицу Емлютина. Хорошо, говорят брянцы, что в тот момент никто в этом месте не проходил.

«И это центр города, что говорить об окраинах», - прокомментировал Мария Чепелева.

Напомним, на одной из улиц областного центра сосульки повредили два автомобиля.

1 февраля в Дятькове случилась трагедия, куском наледи убило местную жительницу.