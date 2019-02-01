В Брянске на проспекте Ленина магазин остался без вывески
4 февраля обрушение сосулек в Брянске коснулось и проспекта Ленина, так с крыши одной из пятиэтажек на вывеску магазина упала огромная глыба льда.
Инцидент случился с около шести утра на повороте на улицу Емлютина. Хорошо, говорят брянцы, что в тот момент никто в этом месте не проходил.
«И это центр города, что говорить об окраинах», - прокомментировал Мария Чепелева.
Напомним, на одной из улиц областного центра сосульки повредили два автомобиля.
1 февраля в Дятькове случилась трагедия, куском наледи убило местную жительницу.
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