В Бежицком районе в общежитии поселились бомжи
Холл общежития на Окружной 13 в Бежицком районе облюбовали люди без определенного места жительства.
По словам местной жительницы Алисы Арманд, люди поселились на девятом этаже, с тех пор в коридоре соответствующий аромат.
«В холле общежития на 9-ом этаже по адресу: г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Окружная д. 13 поселились бомжи, жильцы в шоке. Стоит жуткая вонь. Живут уже 3 недели, уходить не собираются», - рассказала Алиса.
На фото, опубликованных автором в соцсетях, видно, что бомжи поставили в холл огромный диван, положили туда постель и покрывала. Рядом стоят их сумки. Кроме этого, новые «хозяева» нашли и место для окурков – на подоконнике в баночке из-под консервов и кульке.
Пользователи сети обсудили ситуацию, разделившись во мнениях: одни высказывали насмешки, другие сочувствовали и жильцам, и людям без определенного места жительства.
«Собачек - кошечек с улицы подбирают, жалко их, видите ли, а люди пусть на улице, не надо в подъездах жить», - прокомментировал Максим Шарков.
«Вроде не мусорят, вон бычки лежат строго в пепельнице, постель убрана, цивильные люди, а помыться зимой им негде», - написал Илья Кениг.
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