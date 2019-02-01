В Брянске на мосту через реку Болва появились «веселые горки»

Теперь жителям Брянска за получением новых эмоций, адреналина и ощущений не нужно ехать в парк аттракционов в Диснейленд, поскольку появились местные «веселые горки», правда, на мосту через реку Болва.

Чтобы не быть голословным, один из брянцев опубликовал в соцсеть подтверждающее видео. Из записи видно, что дорога на мосту вся в ямах и выбоинах, и машины по ней едут, словно по горкам.

«Вот такая хорошая дорога на мосту через реку Болва», - поделился анонимный автор.

Пользователи сети, увидев ролик, поддержали брянца, мол, он не очередной ноющий человек, жалующийся по пустякам, а оправданно опубликовал видеофакт, поскольку тут реальная проблема.

«Увидел дорогу на 10 секунде и поперхнулся дымом. А так если ехать от Выгоничей в Брянск, после «Роснефти» по левой полосе тоже ад. Мне страшно за въезд в город через объездную. И я очень жду апреля. Думаю, можно уже копить на новую подвеску. Но дороги с каждым днём хуже, это я согласен», - прокомментировал Владимир Мартьянов.

«Этот мост, даже не помню, когда крайний раз именно чинили, а не латали, как говорится - растаял снег и с ним асфальт», - написал Никита Глазков.

По словам пользователя Anna Ryzhkova, не менее разбитые дороги в поселке Свень.

«Свень транспортная рулит, там также передвигаюсь, снег сошел вместе с асфальтом по ходу», - добавила Anna Ryzhkova.

Фото - кадр видео.