Брянец, проживающий в доме на Азарова, «родился в рубашке»
5 февраля для молодого человека, проживающего в доме 61 на улице Азарова города Брянска, второй день рождения, сегодня утром его чуть не убило глыбой льда.
По словам очевидца Татьяны Браун, с кровли упала огромна сосулька и едва не прибила парня, который за мгновение до падения прошел у подъезда.
«Новый городок. Ул Азарова 61. Это я называю везение. За секунду до…», - поделилась Татьяна.
В соцсетях пользователи назвали этот случай большой удачей и огромным счастьем, поругав в очередной раз коммунальщиков.
«Куда смотрят коммунальщики?! Ждут очередную жертву?» - спросила Варя Афанасьева
«Вы что, первый день в стране? У нас нужно не только влево, вправо посматривать, но и вверх, вниз», - добавил Александр Макурин.
Напомним, прокуратура наказала шесть управляющих компаний за крыши в сосульках.
3 февраля огромная глыба льда рухнула с крыши, переломав лавочку около пятиэтажки на улице Камозина.
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