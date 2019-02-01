Брянец, проживающий в доме на Азарова, «родился в рубашке»

5 февраля для молодого человека, проживающего в доме 61 на улице Азарова города Брянска, второй день рождения, сегодня утром его чуть не убило глыбой льда.

По словам очевидца Татьяны Браун, с кровли упала огромна сосулька и едва не прибила парня, который за мгновение до падения прошел у подъезда.

«Новый городок. Ул Азарова 61. Это я называю везение. За секунду до…», - поделилась Татьяна.

В соцсетях пользователи назвали этот случай большой удачей и огромным счастьем, поругав в очередной раз коммунальщиков.

«Куда смотрят коммунальщики?! Ждут очередную жертву?» - спросила Варя Афанасьева

«Вы что, первый день в стране? У нас нужно не только влево, вправо посматривать, но и вверх, вниз», - добавил Александр Макурин.

Напомним, прокуратура наказала шесть управляющих компаний за крыши в сосульках.

3 февраля огромная глыба льда рухнула с крыши, переломав лавочку около пятиэтажки на улице Камозина.