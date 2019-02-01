В Брянске на Московском проспекте ограничена стоянка транспорта

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

На первом километре автодороги «Р-120-Богородицкое-Высокое» автомобиль марки ВАЗ-21120 сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

Ранее он уже привлекался к ответственности при аналогичных обстоятельствах.

В результате возгорания огнем уничтожено десять квадратных метров кровли.

Жильцам дома удалось справится с огнем своими силами до приезда пожарных.

В результате происшествия женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

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