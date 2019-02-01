В Брянске на 2-й Мичурина свора собак облюбовала двор
Территория около дома №15 по улице 2-я Мичурина областного центра постепенно превращается в свалку и одновременно место обитания бездомных собак, стая которых растет с каждым днем.
Из записи, опубликованной Анжелой Тереховой, видно, что животные растаскивают по двору отходы с мусорных контейнеров.
«Собаки приносят неудобства жителям дома 15 по 2-й Мичурина, кроме того, что они лают днём и ночью, ещё они растаскивают мусор», - поделилась Терехова и добавила, что в своре уже 26 собак с маленькими щенками.
Брянец Александр Смирнов утверждает, мол, подобная ситуация в центре города, на площади Партизан, где в стае уже 19 собак.
Ульяна Чевелева говорит: проблема, видимо, возникла из-за того, что люди берут в дом животных, а потом выбрасывают.
«А они есть хотят, так что не жалуйтесь. Сами себе такую учесть выбираете!» - сообщила Ульяна.
«Милые собачки! Город превращается в помойку, сплошная антисанитария. Собаки, крысы, бомжи - чудесное место проживания», - прокомментировала Лиза Андреева.
Напомним, на Почтовой в Брянске образовалась стая бродячих животных.
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