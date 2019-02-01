В Брянске на 2-й Мичурина свора собак облюбовала двор

Территория около дома №15 по улице 2-я Мичурина областного центра постепенно превращается в свалку и одновременно место обитания бездомных собак, стая которых растет с каждым днем.

Из записи, опубликованной Анжелой Тереховой, видно, что животные растаскивают по двору отходы с мусорных контейнеров.

«Собаки приносят неудобства жителям дома 15 по 2-й Мичурина, кроме того, что они лают днём и ночью, ещё они растаскивают мусор», - поделилась Терехова и добавила, что в своре уже 26 собак с маленькими щенками.

Брянец Александр Смирнов утверждает, мол, подобная ситуация в центре города, на площади Партизан, где в стае уже 19 собак.

Ульяна Чевелева говорит: проблема, видимо, возникла из-за того, что люди берут в дом животных, а потом выбрасывают.

«А они есть хотят, так что не жалуйтесь. Сами себе такую учесть выбираете!» - сообщила Ульяна.

«Милые собачки! Город превращается в помойку, сплошная антисанитария. Собаки, крысы, бомжи - чудесное место проживания», - прокомментировала Лиза Андреева.

Напомним, на Почтовой в Брянске образовалась стая бродячих животных.