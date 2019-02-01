В Унече 47-летняя студентка хотела получить диплом за взятку
Унечский райсуд 20 ноября 2018 года признал виновной 47-летнюю студентку Брянского областного казачьего института технологий и управления в даче взятки директору заведения; женщина решила обжаловать его в вышестоящей инстанции, однако там оставили приговор без изменения.
Подсудимая училась на пятом курсе. На занятиях практически не бывала, но сессию сдать и диплом о высшем образовании получить хотела. Для успешного решения вопроса она передала руководителю учебного заведения через посредника взятку в 51 тыс рублей.
Суд приговорил виновную к штрафу в 250 тыс рублей. Даме такое наказание показалось несправедливым, поэтому она обжаловала его в апелляционной инстанции Брянского областного суда, где приговор оставили без изменения.
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