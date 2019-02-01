Жителю Жуковки запретили летать в Баку из-за долгов
Судебные приставы ограничили право выезда за пределы РФ жителю Жуковки, который имел долги по налоговым платежам.
В Жуковском отделе судебных приставов УФССП региона находилось дело упомянутого выше гражданина. Как выяснилось, он задолжал налоговым органам 50 тыс рублей.
«Примененная мера поспособствовала оплате задолженности, поскольку гражданину необходимо постоянно летать за границу, а имеющаяся задолженность могла помешать запланированным поездкам», - сообщили в пресс-службе УФССП региона.
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