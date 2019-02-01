Жителю Жуковки запретили летать в Баку из-за долгов

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

На первом километре автодороги «Р-120-Богородицкое-Высокое» автомобиль марки ВАЗ-21120 сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

Ранее он уже привлекался к ответственности при аналогичных обстоятельствах.

В результате возгорания огнем уничтожено десять квадратных метров кровли.

Жильцам дома удалось справится с огнем своими силами до приезда пожарных.

В результате происшествия женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

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«Примененная мера поспособствовала оплате задолженности, поскольку гражданину необходимо постоянно летать за границу, а имеющаяся задолженность могла помешать запланированным поездкам», - сообщили в пресс-службе УФССП региона.

В Жуковском отделе судебных приставов УФССП региона находилось дело упомянутого выше гражданина. Как выяснилось, он задолжал налоговым органам 50 тыс рублей.

Судебные приставы ограничили право выезда за пределы РФ жителю Жуковки, который имел долги по налоговым платежам.

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