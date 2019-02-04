Брянец за «разведение» бурьянов оштрафован на 180 тыс рублей

Сотрудники Россельхознадзора Брянской области завели на собственника земельных участков административные дела за нарушения профильного закона РФ.

Шесть участков общей площадью 18 гектаров, принадлежавшие брянцу, находятся в Карачевском районе. Во время проверки специалисты установили, что территория этих земель позарастала многолетней сорной травой и кустарниками и не использовалась для ведения сельскохозяйственного производства.

Владельцу данных участков выдали предписания с требованиями устранить нарушения.

Последующие проверки показали, что земли все также продолжают зарастать. В связи с этим административные дела направили на рассмотрение мировому судье участка №17 Советского судебного района Брянска. Он изучил документы и оштрафовал хозяина земель на 180 тыс рублей.

Напомним, москвича оштрафовали на 150 тыс рублей за сорняки на участке.