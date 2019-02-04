Брянских историков призвали вспомнить о сожженных деревнях
В Брянске стартовал конкурс историко-документальных эссе «Сожженные деревни: Хатынь и ее сестры» в исполнении молодых исследователей под руководством ведущего ученого.
Мероприятие проводят, чтобы создать условия для электронной базы данных по населенным пунктам бывшего РСФСР, которые был уничтожены во время нацистских карательных операций в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
По словам организаторов, таким образом есть возможность поддержать научные изыскания талантливой молодежи по данной тематике, сформировать базу научных трудов по истории на тему «Сожженные деревни России».
Конкурс объявили 1 февраля 2019-го, заявки принимаются до 30 июля 2019. Организаторами являются Государственный академический университет гуманитарных наук, Институт Истории Национальной Академии Наук Беларуси (ИИ НАНБ), Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память» (Фонд «Историческая память»), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
В состав конкурсной комиссии вошли компетентные представители ГАУГН, ИИ НАНБ, Фонда «Историческая память».
Работы должны подаваться в виде файлов на сайт проекта «Сожженные деревни: Хатынь и ее сестры» (http://hatyn.gaugn.ru/).
От каждого авторского коллектива необходимы: а) резюме участников авторского коллектива в формате DOC; б) документальное эссе (научный труд объемом 0,5 – 1 авторский лист) в формате DOC; в) исторические источники, использованные при написании эссе – каждый в форматах JPG (скан или фотография с разрешением не менее 300 dpi) и его расшифровка – в формате DOC.
Для участников предлагается несколько номинаций: «Лучший российский труд по тематике нацистских карательных операций»; «Лучший белорусский труд по тематике нацистских карательных операций»; «Лучший совместный российско-белорусский труд по тематике нацистских карательных операций»; «Лучший труд по проблематике «Дети – жертвы оккупации», выполненный российскими, белорусскими или совместными российско-белорусскими авторскими коллективами.
Документы от авторских коллективов будут рассмотрены с 1 августа – 1 сентября 2019-го, результаты объявят 15 сентября 2019 года.
Более детальная информация о конкурсе находится на сайте Государственного академического университета гуманитарных наук.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Что такое реклама на интернет-сайтах
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается размещения рекламы в сети Интернет. Что считается рекламной информацией, а что является информацией о производимых или реализуемых товарах. На эти вопросы отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Аленичев сконструировал модель ПС 110 кВ. Конструированием Александр занимается с детства. Первую модель – корабль «Буран» с ракетным носителем - он смастерил в десять лет из подручных материалов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.