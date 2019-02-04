Брянских историков призвали вспомнить о сожженных деревнях

В Брянске стартовал конкурс историко-документальных эссе «Сожженные деревни: Хатынь и ее сестры» в исполнении молодых исследователей под руководством ведущего ученого.

Мероприятие проводят, чтобы создать условия для электронной базы данных по населенным пунктам бывшего РСФСР, которые был уничтожены во время нацистских карательных операций в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

По словам организаторов, таким образом есть возможность поддержать научные изыскания талантливой молодежи по данной тематике, сформировать базу научных трудов по истории на тему «Сожженные деревни России».

Конкурс объявили 1 февраля 2019-го, заявки принимаются до 30 июля 2019. Организаторами являются Государственный академический университет гуманитарных наук, Институт Истории Национальной Академии Наук Беларуси (ИИ НАНБ), Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память» (Фонд «Историческая память»), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

В состав конкурсной комиссии вошли компетентные представители ГАУГН, ИИ НАНБ, Фонда «Историческая память».

Работы должны подаваться в виде файлов на сайт проекта «Сожженные деревни: Хатынь и ее сестры» (http://hatyn.gaugn.ru/).

От каждого авторского коллектива необходимы: а) резюме участников авторского коллектива в формате DOC; б) документальное эссе (научный труд объемом 0,5 – 1 авторский лист) в формате DOC; в) исторические источники, использованные при написании эссе – каждый в форматах JPG (скан или фотография с разрешением не менее 300 dpi) и его расшифровка – в формате DOC.

Для участников предлагается несколько номинаций: «Лучший российский труд по тематике нацистских карательных операций»; «Лучший белорусский труд по тематике нацистских карательных операций»; «Лучший совместный российско-белорусский труд по тематике нацистских карательных операций»; «Лучший труд по проблематике «Дети – жертвы оккупации», выполненный российскими, белорусскими или совместными российско-белорусскими авторскими коллективами.

Документы от авторских коллективов будут рассмотрены с 1 августа – 1 сентября 2019-го, результаты объявят 15 сентября 2019 года.

Более детальная информация о конкурсе находится на сайте Государственного академического университета гуманитарных наук.