В поселке Путевка под домом на улице Строителей жителей подстерегает опасность

Опасность в виде огромного куска наледи ожидает тех, кто пройдет под домом №21 на улице Строителей в поселке Путевка Брянской области; чтобы прохожие были более внимательные и смотрели вверх, подходя к зданию, очевидцы опубликовали в сети фото нависшей угрозы.

Речь идет об участке крыши над входом в подъезд. Именно там лежит глыба льда и может в любой момент обрушиться на землю.

«По улице Строителей п. Путевка продолжает висеть огромная глыба льда над входом в подъезд дома 21. Коммунальщики мер не принимают даже после звонков. Наверное, ждут, пока сама упадет прохожим на голову», - сообщил анонимный автор.

Напомним, кусок наледи свалился, разбив стекло автомобиля на улице Фокина.