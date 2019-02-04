Жители Советского района просидят целый день без воды

7 февраля в Советском районе Брянска отключат воду в связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводной сети на улице Бежицкой.

Как сообщили в гороводоканале, отключение начнется в девять утра и завершится в четыре дня.

В список попадут жилые и нежилые дома на Бежицкой (№ 1/4, 1/5, 1/3, 1/6, 1/10 и 8)и Евдокимова (№1 и 6).