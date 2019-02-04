В селе Отрадное пассажирам «заблокирован» ход к электричкам

Платформа к электропоездам в деревне Отрадное Брянской области оказалась полностью «заблокирована» для местных жителей, теперь им трудно подойти к транспорту, соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Суть в том, что дорожку к платформе, по которой селяне добирались к остановке, неизвестные забросали снегом, а ступеньки на перрон за зиму ни разу никто не почистил ото льда.

«Вот так выглядит платформа «Отрадное», как подходить к электричкам?» - спросил автор записи.

Брянцы посоветовали местным жителям обратиться к дежурному по вокзалу. В свою очередь, один из пользователей заметил, что ни дежурного, ни самого вокзала там нет, поскольку это всего лишь остановочный пункт, а не станция.

«Это платформа, остановочный пункт, а не станция», - прокомментировал Владимир Карвацкий и добавил, что по такому вопросу необходимо звонить на «горячую линию» «РЖД».

Еще было мнение – взять лопату и самим почистить и тропинку к остановке, и ступеньки к платформе.

Фото - кадр видео.