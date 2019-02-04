В Брянске на Флотской появился светофор
6 февраля в областном центре на один светофор стало больше, его установили на улице Флотская.
Первые фото оптического устройства, подающего три разных сигнала, опубликовала очевидец Рита Романеева, выразив восторг.
«Свершилось!!!! Жители микрорайона поймут и разделят радость!» - поделилась Рита.
Автомобилисты прокомментировали это событие по-своему.
«Надеюсь, жителям сделают 3х минутное ожидание», - написал Роман Мышкин.
«Давно пора!» - добавил пользователь сети под ником Маршрутка Брянская.
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