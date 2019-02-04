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Брянцы могут выиграть iPhone 6s в конкурсе социальных видеороликов

Опубликовано Сегодня, 15:55

В России стартовал межрегиональный конкурс идей-сценариев социальной рекламы по пропаганде соблюдения Правил дорожного движения, в нем могут поучаствовать жители разных областей, в том числе Брянщины.

По словам организаторов, конкурсант должен придумать такой сценарий для социального видеоролика, который бы проник в самую душу зрителя и изменил или скорректировал его отношение к проблеме безопасного дорожного движения.

Предлагаются следующие темы: светоотражающие элементы, ремни безопасности, пересечение сплошной линии, соблюдение скоростного режима, светофорное регулирование;пьянство за рулём, пешеходы и пешеходные переходы, детские удерживающие устройства,

Победителей и призёров наградят дипломами и призами. Главный подарок - iPhone 6s.

Для участия надо разместить заявку на официальном сайте propagandabdd.ru в разделе «Конкурс».

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