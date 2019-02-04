Трехлетнему брянцу нужны родители

Маленькому Тимуру, который остался без родителей, нужна семья; его мама и отец заключены под стражу.

Как сообщили в пресс-службе администрации Брянска, ребенку три года. Сейчас он в специализированном детском учреждении под наблюдением воспитателей и медперсонала.

Тимур общительный, легко и с удовольствием играет с детьми и взрослыми.

Он отзывчивый, весёлый и здоровый мальчик.

«По вопросам принятия Тимура на воспитание в семью надо обращаться в группу опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 4, телефон 8 (4832) 51-88-94», - объяснили в пресс-службе.