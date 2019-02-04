Брянский депутат построил свинокомплекс на газопроводе

Компания «ТопАгро» в Городищенском районе Волгоградской области построила шесть объектов свинокомплекса с нарушением норм; кроме этого, возведению поспособствовала и районная администрация, выдавшая бизнесменам соответствующие разрешения в 2011 и 2013 годах. К такому выводу пришли в апелляционной комиссии Саратова в ответ на жалобу властей Волгограда; как выяснилось, все объекты комплекса расположили на опасном расстоянии от газопровода.

В 2017 году ООО «Газпром трансгаз Волгоград» подало иск в Арбитражный суд Волгоградской области после того, как специалисты провели обследование участка «426-й километр» около Самофаловки в Городищенском районе.

Как объяснили в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области V1.RU, есть доказательства, что в «ТопАгро» нарушили строительные нормы и правила, потому что расстояние от оси газопровода до строений составляло 185 метров вместо 350.

«При этом в администрации Городищенского района дважды — в 2011 и 2013 годах — выдавали обществу разрешительные документы на строительство свиноводческого комплекса на 104 тысячи голов с законченным производственным циклом второй очереди. Из 22 построек свинокомплекса в охранной зоне, то есть впритык к газопроводу, оказались шесть. Остальные 16 объектов, построенные на основании все тех же разрешений администрации Городищенского района, находятся дальше 350 метров от оси газопровода, и к ним нет никаких вопросов», - рассказали в пресс-службе Арбитражного суда.

Газопровод «Починки-Изобильное Северо-Ставропольское ПХГ», который проходит по Городищенскому району, с 2000 года принадлежит ПАО «Газпром». Сейчас его арендует компания «Газпром трансгаз Волгоград». Она же заботится и о надежной, бесперебойной и безопасной транспортировке голубого топлива. По материалам дела, сам газопровод относится к объектам первого класса опасности по закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Именно по этой причине строить здания и сооружения здесь можно по согласованию с ПАО «Газпром».

Как заверили V1.RU в Арбитражном суде, сам факт того, что те или иные здания находятся в зоне минимально допустимых расстояний до оси газопровода, препятствует локализации и уменьшению последствий возможных аварий и катастроф, создавая угрозу безопасности не только самим постройкам, но и находящимся в них гражданам.

«Таким образом, орган местного самоуправления, располагая сведениями об опасном производственном объекте и разрешая юридическим лицам осуществлять строительство в опасной зоне, заведомо поставил их перед риском причинения вреда, так как все возведенные строения в зонах минимальных расстояний магистрального газопровода на основании пункта 4 статьи 32 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» подлежат сносу», - пояснили в Арбитражном суде.

После такого решения администрация Волгоградской области, ранее никак не заявлявшая о себе в деле, внезапно подала апелляцию в профильную инстанцию в Саратове.

В обращении региональных чиновников к судьям Саратова говорилось: «Арбитражный суд Волгоградской области непосредственно затронул права и обязанности администрации Волгоградской области как лица, предоставившего государственные гарантии ООО «ТопАгро» в пользу ПАО банк «Возрождение» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитным договорам».

По мнению заявителя, эти обстоятельства - безусловное основание для отмены решения. Послушав доводы властей, судьи Саратова сделали вывод, что в данной ситуации администрация Волгоградской области вообще не имеет права обжаловать судебный акт. Само по себе несогласие с решением еще не доказывает нарушения прав заявителя. Значит, и права на апелляцию власти не имеют. В связи с этим производство по жалобе прекратили.

В данный момент в волгоградском арбитраже рассматривают еще один подобный иск ООО «Газпром трансгаз Волгоград». На сей раз — к администрации Самофаловского сельского поселения Городищенского района. В нем требуют признать недействительным разрешение от 18 декабря 2015 года (третьего по счету) на возведение свиноводческого комплекса на 104 тысячи голов в год с законченным производственным циклом второй очереди, которое в свое время было выдано ответчиком ООО «ТопАгро».

В июне 2015 года брянский депутат областной думы Бийгиши Бадырханов, руководивший ООО «Царь-мясо», заявил о реализации в Волгоградской области крупного инвестпроекта, который предусматривает возведение семи свинокомплексов, мясохладобойни и комбикормового завода. С этими намерениями он выкупил компанию «ТопАгро». Как объяснял V1.RU господин Бадырханов, на эту программу он планировал потратить 11 миллиардов рублей. Из них 15 процентов должны были составить его личные деньги, а 85 — банковские кредиты.

Бийгиши Бадырханов не скрывал, что программу свинокомплекса в Волгоградской области он разработал вместе с Андреем Бочаровым, находившимся в тот момент около года на губернаторском посту.

Он заверял, что, несмотря на кризис, губернатор дал добро на реализацию программы.

«Первый этап подразумевает строительство комбикормового завода, хладобойни и двух свинокомплексов, с этого мы начнем и потом постепенно будем двигаться дальше. Мои отношения с губернатором являются дружескими, и я не вижу причин это скрывать. Когда его назначили губернатором, он сделал для себя некий аудит развития агропромышленного комплекса и понял, что эта ниша совершенно свободна. А для Волгоградской области не иметь современных технологий в животноводстве, комплексов с высокими технологиями просто недопустимо. Я бы это делал или кто-то другой, какая разница? Но ему было, наверное, виднее. Зачем кого-то искать, если он знает точно, что я могу это сделать?» - рассказывал Бадырханов.

По словам брянского бизнесмена, его не пугала и африканская чума свиней, которая свирепствовала в 2015 году. Волгоградские фермеры этот момент посчитали тогда весьма подозрительным. Некоторые вообще говорили прямо, мол, под видом борьбы с чумой свиней в Волгоградской области планомерно зачищались, чтобы создать таким образом самые выгодные условия для входа в регион крупного бизнеса.