В Брянске на Калинина может произойти обвал

7 февраля в соцсетях появилось фото крыши дома на улице Калинина, металлическое ограждение, расположенное по краям, может в любой момент обвалиться на землю.

По словам очевидца Ирины Шалымовой, железные пруты могут упасть прямо на голову прохожих.

«Калинина 103. Будьте аккуратнее. Вот-вот может упасть», - поделилась Ирина Шалымова.

Самое страшное, заверила Ирина, что по этой дороге родители ведут детей в детский садик.

Брянцы прокомментировали ситуацию в соцсетях.

«Ничего удивительного, во всех городах подобная разруха», - сообщил Denis Zaebigolovushku.

По словам Олега Руденко, во всем виноваты глыбы льда и горы снега, которые и разрушили металлическое ограждение на крыше.

«Переделанные крыши прочностью не отличаются, хотя такая масса, она что угодно сомнет, но ограждения хлипковаты», - заметил Олег Руденко.