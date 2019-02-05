В Брянске на Калинина может произойти обвал
7 февраля в соцсетях появилось фото крыши дома на улице Калинина, металлическое ограждение, расположенное по краям, может в любой момент обвалиться на землю.
По словам очевидца Ирины Шалымовой, железные пруты могут упасть прямо на голову прохожих.
«Калинина 103. Будьте аккуратнее. Вот-вот может упасть», - поделилась Ирина Шалымова.
Самое страшное, заверила Ирина, что по этой дороге родители ведут детей в детский садик.
Брянцы прокомментировали ситуацию в соцсетях.
«Ничего удивительного, во всех городах подобная разруха», - сообщил Denis Zaebigolovushku.
По словам Олега Руденко, во всем виноваты глыбы льда и горы снега, которые и разрушили металлическое ограждение на крыше.
«Переделанные крыши прочностью не отличаются, хотя такая масса, она что угодно сомнет, но ограждения хлипковаты», - заметил Олег Руденко.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Что такое реклама на интернет-сайтах
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается размещения рекламы в сети Интернет. Что считается рекламной информацией, а что является информацией о производимых или реализуемых товарах. На эти вопросы отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Аленичев сконструировал модель ПС 110 кВ. Конструированием Александр занимается с детства. Первую модель – корабль «Буран» с ракетным носителем - он смастерил в десять лет из подручных материалов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.