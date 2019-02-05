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В Брянск пытались провезти зараженные помидоры

Опубликовано Сегодня, 11:12

Сотрудники брянского управления Россельхознадзора 6 февраля задержали транспорт,на котором пытались провезти в Россию зараженные томаты турецкого происхождения.

Груз веслом более 19 тонн остановили в пункте пропуска «Новые Юрковичи».

Проведя проверку, эксперты «Брянской межобластной ветеринарной лаборатории» выяснили, что томаты заражены западным (калифорнийским) цветочным трипсом.

Товар везли в Краснодар, отправитель — UCAK KARDESLER GIDA.

Продукцию возвратили экспортеру.

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