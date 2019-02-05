В Брянск пытались провезти зараженные помидоры

В результате происшествия женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Фото с места происшествия в социальной сети опубликовал один из очевидцев.

267 малышей появились на свет в Смоленске в январе этого года.

Машина марки ВАЗ-2107 была припаркована около магазина «Магнит» на улице 25 Сентября.

Полицейским удалось задержать злоумышленника на одной из улиц Смоленска.

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