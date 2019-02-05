В Брянске скоро «утонет» подъезд дома на Ново-Советской

В подъезде дома №112 на улице Ново-Советской города Брянска во время оттепели или дождя можно «принимать водные процедуры», а все потому, что крыша здания давно не видела ремонта.

Местный житель Николай Поляков опубликовал в одном из пабликов соцсети фото, на котором видны последствия таяния снега: потолок, стены верхних этажей подъезда мокрые, покрытые плесенью. Не менее ужасное состояние и верхних квартир.

«Ново-Советская 112. Заливает весь подъезд. Управляющая компания молчит», – прокомментировал Николай Поляков.

По словам Андрея Саенко, аналогичная ситуация могла произойти и в 117-м доме на Молодежной, если бы не управдом.

«Живу на молодежке в таком же доме. Пока такого нет, а всё потому, что управдом отличная и сердобольная тётя», - поделился Андрей Саленко.

«Вы ещё платите им за обслуживание? Ну вы даёте», - прокомментировал Дмитрий Бежицкий.

Весь подъезд и квартиры в ведрах во время оттепели и на Калинина 64.

«На Калинина 64 тоже весь подъезд в ведрах и тазах», - рассказала Лена Юдина.