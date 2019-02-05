Брянцы обсудили в соцсети полураздетую девчонку на Фокинке

Фотография девочки-подростка, одетой по-летнему в зимнюю пору, появилась в соцсетях, ее опубликовал неравнодушный житель Фокинского района Брянска.

По словам молодого человека, на улице сейчас февраль, а «горячая» девчонка гуляет в шортах, хотя ее подруга рядом одета по-зимнему, да еще и капюшон накинула на голову, поскольку не месяц май.

«Вот такие горячие девчонки на Фокинке», - поделился любопытный и наблюдательный пользователь Sanek.

Брянцы по поводу такого случая оставили комментарии в шуточной и насмешливой форме.

«Бедняжечка, мы обсуждаем, а может одеть нечего. Порвались последние, а, может, просто весна», - написала Светлана Кострикова.

Была также версия, что девочки ехали на концерт Крида.

Напомним, 9 января очевидцы опубликовали фото полураздетого молодого парня, который прогуливался в одном из дворов Брянска в морозный зимний день.