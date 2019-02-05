Брянцев приглашают на вязание веников
Волонтерский сезон 2019 в заповеднике «Брянский лес» считается открытым: работники заказника приглашают всех желающих на выходных помочь природе.
Так, с 8 по 10 марта пройдут «Фото-выходные на кордоне Пролетарском». Это будут два интересных дня в глубине леса бок о бок с зубрами. Добровольцы должны привести в порядок кордон, здания и территорию после долгой зимы.
«Кроме того, сделать фотографии заповедной жизни на кордоне. Для этой программы мы отбираем шесть человек. Требования к волонтёрам – своя фототехника, итог выходных – сданные в архив заповедника фотографии, физическая выносливость», - сообщили в пресс-службе заказника.
26-28 апреля – выходные с рабочим названием «Веники для копытных». Работники заповедника вместе с волонтерами заготовят веники для копытных. Это «меню» с большой охотой съедят косули, олени и лоси.
С 17 по 19 мая волонтёры приведут в порядок экологические тропы «Наш дом – Брянский лес» и «Музей наличников» - визитные карточки заповедника. Планируется покрытие пропиткой настила, скамей, уборка мусора.
С более подробным планом мероприятий для добровольцев в «Брянском лесу» можно ознакомиться на сайте заповедника. Также можно связаться на тему волонтерских выходных с Кристиной Павловой.
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