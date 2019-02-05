В Брянске дали сбой сирены

В результате происшествия женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Фото с места происшествия в социальной сети опубликовал один из очевидцев.

267 малышей появились на свет в Смоленске в январе этого года.

Машина марки ВАЗ-2107 была припаркована около магазина «Магнит» на улице 25 Сентября.

Полицейским удалось задержать злоумышленника на одной из улиц Смоленска.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС, сирены зазвучали в 11:42. Несанкционированный запуск автоматизированной системы произошел в связи с технической неисправностью.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Что такое реклама на интернет-сайтах Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается размещения рекламы в сети Интернет. Что считается рекламной информацией, а что является информацией о производимых или реализуемых товарах. На эти вопросы отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.

Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.

Более 37 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2019 году В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Брянскэнерго в 2018 году выдало потребителям более 32 мегаватт мощности В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2018 год. За отчетный период в филиал поступило 1812 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1583 договоров, исполнено 1445 договора. Общая мощность присоединенных объектов составила 32,3 МВт.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

