Юные брянцы поучаствуют в мастер-классе по изготовлению поделок для мам и пап

В Центре по работе с молодёжью и семьями Брянска 12 февраля состоится занятие в мастерской «Умка».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в программе запланирован мастер-класс по изготовлению поделок для пап и мам ко Дню защитников Отечества и Международному женскому дню.

Начало в 16.00.

«Приглашаем всех желающих! Вход свободный. Телефон для записи: 66-09-72», - сообщили в пресс-службе.