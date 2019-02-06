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Юные брянцы поучаствуют в мастер-классе по изготовлению поделок для мам и пап

Опубликовано Сегодня, 08:00

В Центре по работе с молодёжью и семьями Брянска 12 февраля состоится занятие в мастерской «Умка».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в программе запланирован мастер-класс по изготовлению поделок для пап и мам ко Дню защитников Отечества и Международному женскому дню.

Начало в 16.00.

«Приглашаем всех желающих! Вход свободный. Телефон для записи: 66-09-72», - сообщили в пресс-службе.

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