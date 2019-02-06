В Брянске на водоеме поселилось удивительное чудо природы

8 февраля в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлена прекрасная стая пернатых созданий, поселившихся на одном из водоемов областного центра.

Речь идет о диких утках. Три дня назад они прилетели на озеро в 10-м микрорайоне. На записи видно, что птиц очень много, где-то около сотни, а может, и больше.

«Никаких маршруток, сосулек, чиновников, аварий, сугробов и прочего ужаса. Просто стая диких уток в 10м микрорайоне», – поделился Дмитрий Шепелев.

Брянцы говорят, значит, точно, скоро уже весна, раз такая компания пернатых облююовала водоем.

«Не три дня, а уже больше месяца! И их все подкармливают! Позитивчик необыкновенный! Они ещё и крякают так, что в нашем доме слышно!» – добавила Татьяна Ерина.

Фото - кадр видео.