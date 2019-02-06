В Брянске на водоеме поселилось удивительное чудо природы
8 февраля в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлена прекрасная стая пернатых созданий, поселившихся на одном из водоемов областного центра.
Речь идет о диких утках. Три дня назад они прилетели на озеро в 10-м микрорайоне. На записи видно, что птиц очень много, где-то около сотни, а может, и больше.
«Никаких маршруток, сосулек, чиновников, аварий, сугробов и прочего ужаса. Просто стая диких уток в 10м микрорайоне», – поделился Дмитрий Шепелев.
Брянцы говорят, значит, точно, скоро уже весна, раз такая компания пернатых облююовала водоем.
«Не три дня, а уже больше месяца! И их все подкармливают! Позитивчик необыкновенный! Они ещё и крякают так, что в нашем доме слышно!» – добавила Татьяна Ерина.
Фото - кадр видео.
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