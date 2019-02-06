В Белых Берегах появится молокомат

Жители поселка Белые Берега скоро будут пить хорошее молоко – в ближайшие полгода в населенном пункте установят молокомат.

Об этом сообщили в соцсети в одном из пабликов поселка.

«Три недели назад нам в группу был предложен пост от нашего народного корреспондента Александра Логинова об установке в Белых Берегах молокомата (аппарат для автоматической продажи молока). Мы провели опрос и связались с менеджером компании «Молочные Реки», объяснив, что нам в принципе не хватает хорошего молока. Он заверил нас, что в ближайшие полгода, по возможности, они установят нам точку по продаже молока», - сообщил админ паблика.

Жители Белых Берегов порадовались хорошей новости с утра.

«Хорошая новость с утра. Спасибо», - прокомментировала Анна Саранова.

«Это было бы отлично!» - добавила Галина Маширова.