В Белых Берегах появится молокомат
Жители поселка Белые Берега скоро будут пить хорошее молоко – в ближайшие полгода в населенном пункте установят молокомат.
Об этом сообщили в соцсети в одном из пабликов поселка.
«Три недели назад нам в группу был предложен пост от нашего народного корреспондента Александра Логинова об установке в Белых Берегах молокомата (аппарат для автоматической продажи молока). Мы провели опрос и связались с менеджером компании «Молочные Реки», объяснив, что нам в принципе не хватает хорошего молока. Он заверил нас, что в ближайшие полгода, по возможности, они установят нам точку по продаже молока», - сообщил админ паблика.
Жители Белых Берегов порадовались хорошей новости с утра.
«Хорошая новость с утра. Спасибо», - прокомментировала Анна Саранова.
«Это было бы отлично!» - добавила Галина Маширова.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Что такое реклама на интернет-сайтах
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается размещения рекламы в сети Интернет. Что считается рекламной информацией, а что является информацией о производимых или реализуемых товарах. На эти вопросы отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2018 год. За отчетный период в филиал поступило 1812 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1583 договоров, исполнено 1445 договора. Общая мощность присоединенных объектов составила 32,3 МВт.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.