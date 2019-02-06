Депутаты от ЛДПР подарили детям трансформеры
Руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин и его первый заместитель, депутат областной думы Сергей Антошин сделали подарок воспитанникам Клинцовского Дома ребенка.
Депутаты привезли в Клинцовский дом ребенка спортивный инвентарь и сладкие подарки, но самый главный подарок ‒ всепогодные коляски-трансформеры. Если на улице холодно и снежно, коляски утепляются и переставляются с колес на полозья. Летом можно пользоваться облегченным вариантом и колесами.
«Мы благодарны вам за многолетнюю дружбу, ‒ сказала депутатам главврач Клинцовского дома ребенка Лариса Гордеева, ‒ Мы знаем, что вы всегда рядом, всегда подставите плечо. И в случае необходимости, мы уверены, вы поможете и протянете руку помощи. Я думаю, что в наше тяжелое время это дорогого стоит. Хочу пожелать, чтобы в вашей команде было еще больше единомышленников, которые смогут помочь людям».
Борис Пайкин отметил, что основная задача ЛДПР – всегда быть вместе с людьми, вместе решать те проблемы, которые волнуют жителей региона: «ЛДПР всегда шла к народу. Поэтому мы хотим быть вместе с людьми, чтобы координаторы наших отделений на местах общались с населением, осуществляли ту работу, которую они могут делать, а могут они очень многое. Я надеюсь, что достаточное количество вопросов, которые сегодня есть у людей, будут решены именно в районных отделениях. Те вопросы, которые они не смогут решить, мы будем решать уже в городе на других уровнях».
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