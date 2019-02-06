Поиск по сайту
Поиск по сайту

Дама из Суража «попалась» на подделке документов

Опубликовано Сегодня, 11:25

Суд Суражского района приговорил местную жительницу к году ограничения свободы за подделку официальных документов, обвинение поддержала прокуратура.

Жительница Суража в течение двух лет занималась подделкой и продажей диагностических карт. При этом, как выяснил, суд она не была оператором технического осмотра и не имела прав выдавать заключения о возможности эксплуатации транспорта.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото
 840
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • За мошенничество с чернобыльским жильем климовскую пенсионерку приговорили к колонии
  • В Брянском районе 46-летняя дама подожгла родную мать
  • Директор брянского ООО «Терра» похитила 3,5 млн рублей
  • В Бежицком районе женщина по неосторожности задушила своего младенца
  • Фиктивный техосмотр может стоить жителю Брянска двух лет тюрьмы
    •
    Новости регионов
    Автомобиль Toyota Land Cruiser сгорел ночью в Ярцево
    10:59:05 08-02-2019
    В результате возгорания никто из людей не пострадал.
    В Гагарине пропала без вести 15-летняя девушка
    17:37:18 07-02-2019
    4 февраля девушка ушла из дома и перестала выходить на связь с родными и близкими. До сих пор о ее возможном местонахождении ничего не известно.
    В Смоленске мужчина угрожал прохожим пистолетом
    15:19:51 07-02-2019
    Полицейским удалось задержать злоумышленника на одной из улиц Смоленска.
    В Смоленске угнали «легковушку» с белорусскими номерами
    14:56:54 07-02-2019
    Машина марки ВАЗ-2107 была припаркована около магазина «Магнит» на улице 25 Сентября.
    Четырехлетний малыш скончался в больнице в Дорогобуже
    17:09:22 06-02-2019
    По предварительным данным, причиной смерти малыша мог стать менингит.
    Пять двоен родились в Смоленске в январе
    07:57:37 06-02-2019
    267 малышей появились на свет в Смоленске в январе этого года.
    Лента новостей
    Сегодня, 14:15
    Брянцам сообщили об индексации соцвыплат по материнству и детству
    Сегодня, 13:49
    В Брянске «трещит по швам» дом на Киевской
    Сегодня, 13:02
    Дебош в Клинцах: задержан 44-летний мужчина
    Сегодня, 12:33
    Брянец совершил поджог из мести более успешному сопернику
    Сегодня, 12:19
    В Климово братья Жуковские показали «живые» картины
    Сегодня, 11:44
    В Брянске осудят организаторов подпольного цеха спиртной продукции
    Сегодня, 11:25
    Дама из Суража «попалась» на подделке документов
    Сегодня, 11:04
    Депутаты от ЛДПР подарили детям трансформеры
    Сегодня, 10:57
    В Навле хитрого ремонтника «сдала» камера наблюдения
    Сегодня, 10:27
    В Жуковском районе обнаружили предприятие - «фантом»
    Сегодня, 10:19
    В Сельцо автоледи разбила лоб в ДТП с автобусом
    Сегодня, 09:34
    В Жуковке «Лада» сбила 15-летнюю девочку
    Сегодня, 09:27
    В Брянске оштрафован «автохам», перекрывший проезд «скорой»
    Сегодня, 09:16
    В Белых Берегах появится молокомат
    Сегодня, 09:07
    В Брянске на водоеме поселилось удивительное чудо природы (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:46
    В Бежицком районе произошел пожар
    Сегодня, 08:00
    Юные брянцы поучаствуют в мастер-классе по изготовлению поделок для мам и пап
    Сегодня, 07:00
    В Брянскую область вернутся морозы
    Сегодня, 06:00
    В Дятькове огнеборцы тушили частную дачу
    Вчера, 17:30
    Жестокое убийство в Путевке: задержан 35-летний мужчина
    Вчера, 17:18
    40-летняя дама устроила «обыск» в палате севской больницы
    Вчера, 17:13
    Андрей Зайцев «заказал» главу Почепского района
    Вчера, 16:27
    Жители Брянска обсудили историю пенсионерки, убившей дочь-инвалида
    Вчера, 15:34
    Брянцы с середины марта смогут летать в Краснодар
    Вчера, 15:02
    Житель Брасовского района ответит в суде за содержание краснокнижных птиц
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 13:15
    Звезды сериалов выступили на сцене концертного зала "Дружба" 1
    Сегодня, 11:13
    «Мираторг» продолжает лидировать по величине заработной платы в агропромышленном  секторе Брянской области 1
    Вчера, 11:35
    Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
    6-02-2019, 15:10
    Более 37 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2019 году
    6-02-2019, 12:16
    Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в Интернет-банк
    Актуальные темы
    Общество На дорогах О главном
    В Брянске был замечен «гений» парковки
    Общество О главном
    В Брянской детской поликлинике №2 произошел конфликт
    Новости Общество
    Брянцы обсудили в соцсети полураздетую девчонку на Фокинке
    Новости Общество
    В Бежицком районе в общежитии поселились бомжи
    Происшествия На дорогах
    Брянские «автохамы» продолжают перекрывать дорогу «скорым»
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Что такое реклама на интернет-сайтах

    Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается размещения рекламы в сети Интернет. Что считается рекламной информацией, а что является информацией о производимых или реализуемых товарах. На эти вопросы отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.

    Ростелеком новости
    Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование

    Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.

    РЖД новости
    Более 37 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2019 году

    Более 37 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД в 2019 годуВ этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
    МРСК новости
    Брянскэнерго в 2018 году выдало потребителям более 32 мегаватт мощности

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2018 год. За отчетный период в филиал поступило 1812 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1583 договоров, исполнено 1445 договора. Общая мощность присоединенных объектов составила 32,3 МВт.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировались

    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировалисьОбщественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.