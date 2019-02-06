В Брянске осудят организаторов подпольного цеха спиртной продукции

Володарский райсуд рассмотрит уголовное дело десяти жителей Брянска, которых обвиняют в организации подпольного цеха, продаже алкогольной продукции и незаконном использовании чужого товарного знака.

Заключение по документу утвердила прокуратура.

В 2015 году 33-летний мужчина создал и возглавил организованную преступную группу, куда вошли еще девять жителей Брянской области. Они незаконно реализовывали контрафактное спиртное. «Цех» находился в районе дома №52 на улице Володарского.

Дешевый алкоголь под видом известных торговых марок активно покупали местные жители, не подозревая о том, что продукт изготавливается с нарушением всех норм и технологий.

Во время обыска изъяли немаркированной спиртосодержащей продукции на сумму 460 тыс. рублей.