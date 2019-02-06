В Климово братья Жуковские показали «живые» картины
7 февраля в Климовской центральной библиотеке можно было увидеть «живые» картины художников - братьев Вадима и Евгения Жуковских.
Работы, предложенные авторами на экспозиции, по словам специалистов, особенны тем, что на них хочется смотреть и смотреть, они, словно фотографии. Все, что бы художники ни изображили, то ли пейзаж, то ли портрет – все кажется «живым».
Вадим и Евгений родом из Стародуба Брянской области. Проживали в Климово, оба закончили Киевскую республиканскую художественную школу им. Т.Г.Шевченко. После этого жизнь братьев пошла у каждого своим путем.
Евгений Жуковский окончил Брянский государственный педагогический университет им. академика Петровского. Сейчас преподает в Климовской детской школе искусств.
Вадим окончил Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры (мастерская В.В. Швецова) и остался в Киеве, где сейчас живет и работает.
Евгений показал на экспозиции семь новых полотен, где выступил как график. Особенно впечатлили изображения животных, объяснили сотрудники библиотеки, поскольку их хочется погладить.
Вадим привез на выставку восемь работ пейзажей, написанных в Климово, Митьковке.
Экспозицию посетил только один брат Евгений, а также мама художников Валентина Александровна.
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