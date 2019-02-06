В Брянске «трещит по швам» дом на Киевской
Межпанельный шов на доме №44 а по улице Киевской потрескался, об этом сообщили местные жители, опубликовав в сети фото.
От того, что шов начал трескаться, рассказал брянец Вячеслав Ковалев, в квартиры стала просачиваться влага. Стены в комнатах покрылись плесенью. Во многих жилищах начали отклеиваться обои. На верхних этажа сыпется штукатурка.
«А что делает ЖЭУ 9, которая обслуживает этот дом? Раз в неделю счищают немного снега с крыши. Помогает это? Не особо», - поделился Вячеслав и добавил, мол, интересно, куда идут собранные на капремонт средства.
По словам пользователи сети Нонны, такая картина наблюдается во многих домах, построенных в период СССР.
«Что творится с домами, которые построены еще в СССР, где ГОСТы были, а что говорить о новострое. Надолго их хватит?» - прокомментировала пользователь Нонна.
Юлия Волкова утверждает, что подобная ситуация бывает и в постсоветских зданиях.
«Я живу в доме, который был построен уже не в СССР, и наблюдается такая же картина - даже плесень в шкафах», - заметила Юлия Волкова.
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