В Брянске «трещит по швам» дом на Киевской

Межпанельный шов на доме №44 а по улице Киевской потрескался, об этом сообщили местные жители, опубликовав в сети фото.

От того, что шов начал трескаться, рассказал брянец Вячеслав Ковалев, в квартиры стала просачиваться влага. Стены в комнатах покрылись плесенью. Во многих жилищах начали отклеиваться обои. На верхних этажа сыпется штукатурка.

«А что делает ЖЭУ 9, которая обслуживает этот дом? Раз в неделю счищают немного снега с крыши. Помогает это? Не особо», - поделился Вячеслав и добавил, мол, интересно, куда идут собранные на капремонт средства.

По словам пользователи сети Нонны, такая картина наблюдается во многих домах, построенных в период СССР.

«Что творится с домами, которые построены еще в СССР, где ГОСТы были, а что говорить о новострое. Надолго их хватит?» - прокомментировала пользователь Нонна.

Юлия Волкова утверждает, что подобная ситуация бывает и в постсоветских зданиях.

«Я живу в доме, который был построен уже не в СССР, и наблюдается такая же картина - даже плесень в шкафах», - заметила Юлия Волкова.