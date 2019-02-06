Брянцам сообщили об индексации соцвыплат по материнству и детству

С 1 февраля 2019 года коэффициент индексации пособий по материнству и детству установили в размере 1,043, соответствующее постановление правительства России вышло 24 января.

Как сообщает пресс-служба Брянской городской администрации, размеры пособий, выплата которых производится за счёт денег Фонда социального страхования страны, составляют: единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности — 655,49 руб., единовременное пособие при рождении ребёнка — 17 479,73 руб., минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми — 6 554,89 руб; минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком — 3 277,45 руб.

В пресс-службе Брянского отделения Фонда социального страхования РФ обратили внимание на тот факт, что закон не предусмотрел применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по уходу за ребёнком, исчисленного из заработной платы в размере 40% среднего заработка.

Индексации подлежит также и социальное пособие на погребение, которое после 1 февраля 2019 года составляет 5 946,47 руб.

«Размер МРОТ с 1 февраля 2019 года - 11 280 руб», - объяснили в фонде соцстраха.