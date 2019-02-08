В Брянске ребенок гулял по крышам
8 февраля в соцсетях появилось видео и пост о том, как мальчик лет 8-10 прогуливался по второму этажу – козырькам магазинов, пристроенных к жилому многоквартирному дому.
Трюк ребенка зафиксировал один из прохожих и написал, мол, хорошо, что все благополучно завершилось.
«Вот только вопрос, что это было, и знают ли об этом его родители. Долго думал выкладывать это видео на общее обозрение, но посчитал, что, возможно, это увидят родители ребёнка и те, кто даже не думал о том, что их дети могут сделать то же самое в их отсутствие!» - прокомментировал Максим Усиков.
Пользователи сети восприняли поступок ребенка нормально, заметив, что в детстве все хоть раз бегали по крышам.
«Так там кто-то из родителей вылазку эту и контролировал из окна», - прокомментировал Андрей Матюхин.
«Так его ж мама отправила прогуляться», - добавила Татьяна Светлова.
«А вы в детстве не лазили по крышам?» - спросил Владислав Воронцов.
Фото - кадр видео.
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