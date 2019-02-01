В Брянской области о проблемах с мусором можно сообщить на «горячие линии»
В последнее время «мусорная» реформа вызывает массу проблем, в сорока областях страны даже состоялись пикеты против нее. В Брянской области, если сравнивать с другими регионами, ситуация пока более-менее нормальная, хотя без нестыковок не обходится. Зачем же нужны изменения в этой сфере, что они дадут?
Вопрос нужно ли было начинать реформу, видимо, мог возникнуть только у человека с мещанским мышлением, которому безразлична судьба страны и народа, сообщает сайт «Брянский рабочий». Поскольку даже едва переживающий за свое будущее человек видит, что с мусором обходились до сих пор «кое-как». Свидетельством такого отношения является множество свалок на окраинах Брянщины.
Постепенно живописные уголки области превращаются в анклавы мусорных полигонов. Сами они тоже не в идеальном состоянии. Неясности возникли и с тарифами: плату за вывоз и утилизацию начисляли по разным схемам, «пряча» в других тарифах.
Большая проблема ‒ «экономность» многих бизнесменов. Стоит только выехать за город на природу, можно увидеть не одну стихийную свалку с горами обрезков ДСП, строительного мусора, металла с «авторазборок», ящиков с испорченными продуктами – все это говорит о том, что предприниматели не желают оплачивать утилизацию отходов. Но, не иначе, как свинством, такую экономию не назовешь.
В пригородах столицы России дошло до «мусорных» протестов. А что тут удивительного! Лишь после того, когда от смрада, исходящего от свалок, стали терять сознание дети, взрослые начали понимать, что с окружающей средой шутки плохи. В связи с этим необходимо было принять правильное решение, упорядочив обращение с отходами. Отсюда «мусорная» реформа – это только НЭП (наведение элементарного порядка).
Все очень просто: ни одна мусоринка не должна попадать в непредназначенное для нее место. Кроме этого, реформа предусматривает раздельный сбор отходов, ликвидацию несанкционированных свалок, прозрачность в тарифах, а также ясное распределение обязанностей всех участников процесса утилизации мусора.
Для этого надо создавать надежную систему с заинтересованными в ней региональной и муниципальной властью, региональным оператором по обращению с ТБО, его партнерами и контрагентами, бизнесом и всем населением Брянской области.
«Мусорная» реформа, как и любые другие изменения, не проходит гладко. К примеру, несколько районов Новосибирска завалили отходами, а все потому что региональный оператор не справился с задачей. В Орловской области случилась проблема с базой плательщиков.
«Мне рассказали презабавный факт. Счет от регоператора ТБО выставили… на столб. На столбе, разумеется, ни одного прописанного человека», - поделился орловский журналист.
В Брянском регионе ситуация, если сравнивать с другими областями, более-менее нормальная. Хотя нестыковки есть. К примеру, как сообщили в областном департаменте ЖКХ, почти 40 тыс жителей не обеспечили регулярным вывозом мусора, а все из-за того, что в местном самоуправлении «проспали» реформу и не подали заявок региональному оператору. Однако чисто не там, где не убирают, а там, где не сорят – зачастую вина в самих жителях и предпринимателях области.
К примеру, недавно в Советском районе за недействующим торговым центром Тимошкова появилась большая мусорка. Центр не работает, следовательно, бытовых отходов не выбрасывает, все расположенные рядом дома имеют свои контейнерные площадки. Казалось бы, проблемы быть не должно, однако люди намеренно несут мусор на площадку ТРЦ. Гора отходов стремительно растет, но все равно пакеты складируют именно здесь.
Еще одна проблема – все та же «жадность» бизнесменов. Хозяева магазинчиков и даже торговых центров, вместо того чтобы подписать договор с местным оператором и оплачивать утилизацию отходов, дают задания своим подчиненным выбрасывать весь хлам и коробки на ближайшей площадке жилого сектора, где в итоге вырастают огромные горы мусора.
В этой ситуации возникает и экологическая, и экономическая опасность, в первую очередь для населения. Если станет понятно, что контейнеров не хватает, их количество надо будет увеличить, следовательно, поднимутся и тарифы за вывоз - их же будут оплачивать жители тех домов, в контейнеры которых выбрасывают мусор «предприимчивые» бизнесмены.
Во избежание подобных случаев в регионе существуют «горячие линии», куда можно сообщить о проблемах с мусором. Они действуют в Государственной жилищной инспекции Брянской области ‒ 64-66-90, у регионального оператора по обращению с ТБО ‒ компании «Чистая планета» ‒ 60-64-44, а также в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области ‒ 64-60-32.
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