В Бежицком районе у школы №42 детей подстерегала опасность

Прокуратура Бежицкого района внесла представление в адрес директора школы №42, который нарушил закон о безопасных условиях жизни и здоровья учеников.

Проведя проверку, прокурор выяснил, что крыша учебного учреждения на улице Марии Ульяновой 1 не очищена от сосулек и наледи.

«По закону образовательная организация должна создавать безопасные условия для жизни и здоровья учащихся. Также она несет бремя содержания подведомственной территории и крыш зданий», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сосульки и наледь с крыши здания уже убраны.