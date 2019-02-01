В поселке Белые Берега занесло снегом храм

13 февраля в Брянской области образовались большие заносы: во дворах замело припаркованные автомобили, на дорогах снегом облепило светофоры; в некоторых поселках образовались большие сугробы по пути к местным храмам.

Речь идет о церкви в Белых Берегах, территорию которой, по словам местных, накрыло огромным слоем снега.

«Дорогие друзья! Давайте совместными усилиями поможем расчистить снег на территории нашего Храма. Сегодня к 18:00 придем и уберем снег. Чем больше нас будет, тем быстрее освободимся. Желательно со своей лопатой!» - сообщили белобережцы в соцсетях.