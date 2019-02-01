В Брянске на дорогах зафиксированы «фантомы»
13 февраля на автомагистралях областного центра камеры регистраторов зафиксировали «фантомов», фото уже опубликованы в соцсетях.
В связи с большими осадками в Брянске позаносило проезжие части, замело светофоры, а также залепило номера на автомобилях. Водители назвали такие машины «фантомами», а их владельцев «мастерами маскировки».
«Мастер маскировки, разве так можно?» - спросил пользователь сети.
«В такую погоду по трассе надоест останавливаться, чтобы чистить номер от грязи», - прокомментировал Александр Сердюков.
«Вся машина чистая, и только на номерах шлепки чистого снега», - заметил пользователь Василий.
«Согласно статье 12.2 КоАП часть первая: «Вождение автомобиля с нечитаемым, установленным с нарушением или нестандартным регистрационным знаком влечет наложение административного штрафа размером в 500 рублей либо выносится предупреждение», - Алексей Брянский.
«У меня тоже вся машина чистая, а вот номер залеплен! Ехал не больше 50 км/ч!», - поделился Дмитрий Верик.
По утверждению Александра Лукишина, в такую непогоду никакого штрафа не будет.
«При погодных условиях, снежных, никакого штрафа, остановят, протрете номера и дальше» - добавил Александр Лукишин.
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