В Брянске на дорогах зафиксированы «фантомы»

13 февраля на автомагистралях областного центра камеры регистраторов зафиксировали «фантомов», фото уже опубликованы в соцсетях.

В связи с большими осадками в Брянске позаносило проезжие части, замело светофоры, а также залепило номера на автомобилях. Водители назвали такие машины «фантомами», а их владельцев «мастерами маскировки».

«Мастер маскировки, разве так можно?» - спросил пользователь сети.

«В такую погоду по трассе надоест останавливаться, чтобы чистить номер от грязи», - прокомментировал Александр Сердюков.

«Вся машина чистая, и только на номерах шлепки чистого снега», - заметил пользователь Василий.

«Согласно статье 12.2 КоАП часть первая: «Вождение автомобиля с нечитаемым, установленным с нарушением или нестандартным регистрационным знаком влечет наложение административного штрафа размером в 500 рублей либо выносится предупреждение», - Алексей Брянский.

«У меня тоже вся машина чистая, а вот номер залеплен! Ехал не больше 50 км/ч!», - поделился Дмитрий Верик.

По утверждению Александра Лукишина, в такую непогоду никакого штрафа не будет.

«При погодных условиях, снежных, никакого штрафа, остановят, протрете номера и дальше» - добавил Александр Лукишин.