В Брянске около «Полтинника» появилась опасная «горка»

Снегопад, нагрянувший в Брянскую область 13 февраля, пока не останавливается и продолжает творить «чудеса»: очередной «сюрприз» от погоды поджидает горожан в подземном переходе у «Полтинника».

Ступеньки в подземку, жалуются брянцы, превратились в настоящую горку. Идти по ним невозможно, можно смело садиться на «ватрушку» и ехать.

«Подземка на Полтиннике. Посыпали песком и хватит! А чистить кто будет?» - спросила Nika Laponova.

Некоторые брянцы, вникнув ситуацию, стали на защиту коммунальщиков, которые, по имх мнению, в связи со снегопадом работают в усиленном режиме.

«Только не надо говорить, что опять кто-то не работает! Утром видел, как дворники активно работают сегодня. Не успевают все и сразу. У них тоже людей не безграничное количество», - прокомментировал со знанием дела Артём Синькевич.