В Брянске дорожники перестарались во время чистки снега

Брянские коммунальные службы в связи с непогодой не сидят на месте, а активно очищают город. Так 13 февраля дорожники практически без перерыва приводили дороги в порядок, однако в их работе местные жители заметили как плюсы, так и минусы.

Один из минусов, к примеру, был зафиксирован около мини-рынка в Советском районе, где дорожники, вычистив проезжую часть от снега, нарыли сугробы на одну из припаркованных машин. Очевидец Катерина Карпенко так прокомментировала ситуацию: «Почистили снег около мини-рынка в Советском районе».

Мнения пользователей по этому поводу разделились.

«Нечего машины кидать, знают, что дороги чистят, чего они каждую теперь стороной обходить будут», - заметил Егор Брянский.

Другие брянцы поддержали коммунальщиков, мол, они, по их мнению, не могут все успеть, у них и так работы много в связи со снегопадом.