В Бежицком районе около пяти домов жителей ожидают неприятности

Прокуратура Бежицкого района внесла в адрес руководителя управляющей компании представление, а также завела сразу пять дел об административном правонарушении, причина – ненадлежащее обслуживание многоквартирных домов в зимний период.

Все административные дела направили в суд.

Как показала проверка, управляющая компания ООО «Новые технологии управления» не проводит работ по очистке от снега и наледи крыш многоквартирных домов. Речь идет об адресах: улицы Медведева, 71, Ново-Советская, 57, 59, 61, 63.