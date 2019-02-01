В Брянске на остановке «Телецентр» может произойти неприятность

На остановке «Телецентр» в Брянске может случиться неприятная ситуация – прямо над прохожими, стоящими на платформе, висит провод линий электропередач.

Фото в сети опубликовали очевидцы. На нем видно, что шнур находится чуть ли не на плечах пассажиров.

«На Телецентре с 12 февраля висит провод, почти лежит на плечах стоящих на остановке», - сообщил свидетель.

«У нас служба есть в стране 112. Вот туда можно позвонить и сообщить о чп. Они обязаны принять и передать по инстанции. Правда иногда не очень хотят это делать, лень, наверное. В идеале это туда», - посоветовал автору пользователь сети Андрей.

«Так там всего 220 В», - пошутил невпопад Владимир Борисенко.

«Это норм. Будет висеть до тех пор, пока не произойдёт чп», - добавил Константин Кольчихин.