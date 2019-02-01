Жителей Брянска удивил человек, «выгуливавший» микроволновку
В Брянске на фото одного внимательного прохожего попал странный мужчина, «выгуливавший на поводке» микроволновку, снимок уже с ночи 14 февраля находится в соцсети.
Гражданин был замечен в Бежицком районе. Брянцы предложили свои версии такого поступка. Одни заверили - мужчина с чувством юмора, другие назвали его человеком без определенного места жительства, третьи объяснили, мол, так легче микроволновку доставить в пункт назначения.
«Выгуливает микроволновку, Бежица», - поделился Илья Тихонов.
«Может, он так пошутил», – предположила Ульяна Митрошина.
«Местный бомж тянет микроволновку с мусорки», – добавил Сергей Кот
«Скорее всего, нашел микроволновку, так удобнее дотащить ее», - объяснил Сергей Кулешов.
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