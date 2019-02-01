Директор брянской фирмы нарушил антикоррупционный закон

Гендиректора брянской фирмы ООО «Айс-Продукт» привлекли к административной ответственности за нарушение антикоррупционного закона.

Как выяснил прокурор Советского района, руководитель данной организации вовремя не сообщил в региональное Управление Федеральной службы судебных приставов о новом месте работы бывшего государственного гражданского служащего, которого принял в апреле 2018 года в организацию.

Директора оштрафовали на 20 тыс рублей по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего гражданского служащего».