Брянцы выложили в сеть видео о том, как работают сотрудники ГИБДД
14 февраля в соцсеть попало видео задержания сотрудниками ГИБДД сразу нескольких автомобилистов, продолжительность записи 30 секунд, однако она уже набрала более 6 тыс просмотров.
Ролик опубликовали в 23:49. Из записи видно, что инцидент произошел около «Калиты». Несколько машин остановили работники Госавтоинспекции, пару секунд пообщались с водителями, а потом отпустили.
Автору ролика показалось странным такое быстрое решение ситуации и он прокомментировал увиденное в такое духе: «Видимо, куда-то спешили. Одно странно, быстро отпустили».
«Гаишники, наверно, тоже спешили, вот быстро и отпустили», - предположил Vlad Raev.
Вероятно, это остановка была связана с тем, что недалеко от этого места закрыт мост, уверен пользователь Дмитрий Михай.
«Там мост закрыт, объезд», - написал Дмитрий Михай.
Фото - кадр видео.
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