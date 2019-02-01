Брянцы выложили в сеть видео о том, как работают сотрудники ГИБДД

14 февраля в соцсеть попало видео задержания сотрудниками ГИБДД сразу нескольких автомобилистов, продолжительность записи 30 секунд, однако она уже набрала более 6 тыс просмотров.

Ролик опубликовали в 23:49. Из записи видно, что инцидент произошел около «Калиты». Несколько машин остановили работники Госавтоинспекции, пару секунд пообщались с водителями, а потом отпустили.

Автору ролика показалось странным такое быстрое решение ситуации и он прокомментировал увиденное в такое духе: «Видимо, куда-то спешили. Одно странно, быстро отпустили».

«Гаишники, наверно, тоже спешили, вот быстро и отпустили», - предположил Vlad Raev.

Вероятно, это остановка была связана с тем, что недалеко от этого места закрыт мост, уверен пользователь Дмитрий Михай.

«Там мост закрыт, объезд», - написал Дмитрий Михай.

Фото - кадр видео.