Брянский депутат Борис Пайкин выступил за создание экотехнопарков в России

В столице России состоялся Общероссийский бизнес-форум «Экотехнопарки России», в обсуждении заявленной темы принял участие депутат от Брянщины Борис Пайкин.

С 1 января 2019 года в большинстве регионов началось внедрение нового института региональных операторов по обращению с бытовыми отходами. По мнению экспертов, основой новой системы переработки отходов должны стать экотехнопарки замкнутого цикла.

Всего к 2030 году в России должны создать 70 экотехнопарков.

По словам Пайкина, парадокс в том, что пока ни один закон не содержит даже определения экотехнопарка.

«Это создает барьеры на пути государственной поддержки таких проектов», - отмечает брянский парламентарий.

Депутат уверен, бизнес крайне заинтересован в этой теме, подано уже много заявок на создание экотехнопарков.

«Поэтому нужно как можно быстрее определить критерии таких объектов и совместно разработать инструменты их государственной поддержки, возможные налоговые и административные стимулы для их развития», - заявил Борис Пайкин.