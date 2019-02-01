Брянцы могут посетить Art Weekend

Смоленская полиция завела уголовное дело на неработающего местного жителя, 24-летнего парня, который подозревается в грабеже сотового телефона у 11-летней девочки.

13 февраля в Смоленске на улице Фрунзе произошло ДТП, из-за которого стали трамваи.

Гагаринская полиция завела уголовное дело на 37-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

ДТП с участием автомобилей «ВАЗ 2114» и Hyundai Santa Fe произошло на трассе Орел - Брянск – Смоленск в Рославльском районе 13 февраля, пострадал 9-летний ребенок.

51-летний мужчина получил ожоги во время возгорания, которое случилось 15 февраля в одной из квартир многоэтажки на улице Черняховского города Смоленск.

По словам организаторов, в этот день в стенах кинотеатра «Победа» будет выступать театральная студия «Полярная звезда».

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